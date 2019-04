Anzahl Mitglieder: 25 Aktivmitglieder

Gründungsdatum: 1920

Was macht unseren Turnverein speziell?

Dass wir in einem Dorf von nicht einmal 400 Einwohner, zwar einen kleinen, aber feinen Turnverein aufrechterhalten können und ein geselliges Vereinsleben geniessen dürfen. Nächstes Jahr können wir sogar unser 100jähriges Bestehen feiern, welches wir mit einem Fest am 5./6. September zelebrieren.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Das letzte ETF in Biel hat mit der Lage direkt am See sowie einer guten Endnote im Vereinswettkampf sehr gut gefallen. Auch an Frauenfeld mit seinem kompaktem Wettkampf- und Festgelände bleibt in bester Erinnerung. Aber eigentlich haben alle Turnfeste ihre eigenen Höhepunkte, an die wir uns immer wieder gerne erinnern, mit lustigen Momenten, die auch öfters wieder zum Thema werden.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

… eine gute Note erturnen und miteinander auf das anstehende Jubiläumsjahr anstossen. Natürlich freuen wir uns, dass das ETF «direkt vor der Haustüre» stattfindet.