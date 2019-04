Sportverein Oftringen STV

Anzahl Mitglieder: 135 Erwachsene und 40 Kinder

Gründungsdatum: 20. Januar 2017

Was macht unseren Turnverein speziell?

Der Sportverein Oftringen ist noch sehr jung. Er ist so jung, weil er vor zwei Jahren aus einer Fusion heraus entstanden ist. Der STV Oftringen und der Satus Oftringen haben sich damals entschlossen, künftig gemeinsam aufzutreten und den Sportverein Oftringen STV zu gründen. Ein Novum: Zusammenschlüsse von STV- und Satus-Turnvereinen gab es bis jetzt nur wenige. Im Kanton Aargau gehörten wir gar zu den ersten Vereinen, die diesen Schritt gewagt haben. Bereut haben wir ihn bis jetzt noch nie, im Gegenteil. Die Turnfamilie ist gewachsen und wir haben alle ein gemeinsames Ziel vor Augen: polysportive Turnstunden geniessen und die Freundschaften pflegen. Durch den Zusammenschluss können wir nun in diversen Riegen Sportangebote für alle Altersstufen anbieten.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest.

Eine Erinnerung existiert leider noch nicht, da der Sportverein Oftringen in seiner jungen Geschichte noch nie die Möglichkeit hatte, an einem Eidgenössischen Turnfest teilzunehmen. Einzelne Mitglieder hätten natürlich einiges zu früheren Teilnahmen zu erzählen. Der Sportverein Oftringen will nun am Eidgenössischen Turnfest in Aarau beginnen, Geschichte zu schreiben.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

zeigen, dass wir zusammen Grosses leisten können. Als Neuling haben wir keine Ambitionen auf den ersten Platz. Wir möchten, dass alle unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen tollen Tag in Aarau erleben, die Turnfest-Stimmung geniessen und ihre persönlichen Best-Leistungen zum geforderten Zeitpunkt abrufen können. Unsere Teilnahme soll den Zusammenhalt untereinander weiter stärken. Damit dieser Tag ein grossartiger erster Eintrag in unserem Geschichts-Buch für Eidgenössische Turnfeste hergeben wird.