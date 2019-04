Anzahl Mitglieder: 42 aktive Turnerinnen



Gründungsdatum: 1945



Was macht unseren Turnverein speziell?

Der DTV Zunzgen zählt 42 aktive Turnerinnen, welche sich montags zum Turnen treffen. Geturnt wird in zwei Gruppen, wobei sich eine dem Wettkampftraining widmet. Bei beiden Gruppen gibt es ein vielseitiges Sportprogramm und auch der gesellige Aspekt wird berücksichtigt. So treffen sich die Turnerinnen häufig neben den Turnstunden und besuchen die Anlässe und Turnabende befreundeter Turnvereine, gehen gemeinsam in den Europapark, an die Herbstmesse oder Tanzen.

Neben den sportlichen Aktivitäten wie den Teilnahmen an Turnfesten und Turnieren, engagiert sich der DTV auch aktiv an Anlässen im Dorf wie dem Servieren an Theaterabenden oder dem Weihnachtsmarkt.

Im Jahr 2015 war der DTV Mitorganisator des Regionalturnfestes, was ein einmaliges Ereignis darstellte und aufzeigte, dass sich mit anderen Zunzger Vereinen Grossartiges auf die Beine stellen liess.

Mit dem Sommerprogramm, der Turnfahrt und dem Altjahresbummel kann man sich im DTV ganzjährig einem abwechslungsreichen Programm erfreuen.

Die Planung für das 75-Jahr Jubiläum im kommenden Jahr ist auch bereits in Gange!

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Eine spezielle Erinnerung an ein Eidgenössisches haben wir nicht. Was aber auffällt, wir hatten durchgehend immer eine gute Stimmung, alle Altersstufe konnten zusammen auf den Bänken tanzen und es war immer ein super tolles Fest. Egal welche Unterkunft wir zugeteilt bekamen, wir haben immer das beste daraus gemacht und freuten uns einfach, wieder an einem Eidgenössischen teilnehmen zu können. So ist es auch dieses mal wieder.



Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

ausserordentliche Resultate, persönliche Bestleistungen und ein unvergessliches Turnfest erleben. Zusammen wollen wir die guten Ergebnisse aus den Trainings wiederholen und Spass am Turnsport und der Geselligkeit haben. Zusammen mit den anderen Zunzger Vereinen und dem neuen Tenue in blau und gelb werden wir wieder eine eindrückliche Truppe darstellen.