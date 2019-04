Wir sind der MTV Staufen

Anzahl Mitglieder: 68

Gründungsdatum: 01.01.1948

Was macht unseren Turnverein speziell?

Der Männerturnverein Staufen besteht aus zwei Riegen, den Senioren und den Jungsenioren. Der MTV Staufen ist sehr aktiv und zeichnet sich aus durch Aktivitäten wie Velotouren, Bergeinsatzwochen, Minigolf, Waldhock, Wanderungen, Turnfahrten sowie diverse Turnfeste. Speziell an unserem Verein ist die Teilnahme am Jugendfest Staufen, die Mithilfe am Staufberglauf und am Konzert der Staufbergmusikanten sowie das "Stuuden machen und verteilen" für das Silvesterfeuer auf dem Staufberg.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Die letzte Teilnahme an einem Eidgenössischen Turnfest war im Jahre 1996 in Bern. Selbst die Senioren konnten kein bestimmtes Erlebnis nennen. Wir freuen uns auf ein unvergessliches Turnfest mit tollen Begegnungen.

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

...... die gute Rangierung unseres Mixed Teams MTV/FTV Staufen vom Kreisturnfest in Dintikon verteidigen. Mitmachen und miteinander den Plausch haben, ist ebenso wichtig. Nicht nur die sportliche, auch die kameradschaftliche Seite wird gepflegt.