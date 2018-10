12 Veteranen aus dem Freiamt erlebten 2 top organisierte Tage in Basel. Am Bahnhof wurden wir von einem Guide begrüsst und von ihm zum Hotel Ibis begleitet, wo der Zimmerbezug wie vereinbart noch nicht möglich war, das Gepäck aber deponiert werden konnte. Per Tram gings dann in die Innenstadt, wo in einem Restaurant Hunger und Durst gestillt werden konnten. Danach bestiegen wir einen Bus, der uns nach Schweizerhalle führte, wo wir während einer Führung durch die Saline Einblicke in die Salzgewinnung und die Vermarktung erhielten. Ein Leben ohne Salz ist genauso undenkbar, wie ohne Wasser. Die heutige Salzgewinnung basiert auf Ablagerungen eines Meeres, das vor X-Millionen Jahren Teile von Europa bedeckte. Es ist kaum vorstellbar, welche Veränderungen sich in den nächsten Jahrtausenden ereignen werden.

Dann war der Zeitpunkt gekommen, um bei einem Apéro im eindrücklichen Congress Center Basel, Freundschaften und Erinnerungen aufzufrischen. Während des vom Turnverein Riehen servierten Nachtessens wurde ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm, gespickt mit turnerischen Highlights geboten.

Am Sonntag begann Punkt 09.30 die Tagung im Congress Center mit rund 700 Veteranen und Gästen. Die Ehrung der Verstorbenen war sehr eindrücklich und erinnerte beim Verlesen an viele bekannte Namen und Funktionäre. Die Ehrung der 80-jährigen und der über 90-jährigen Turnkameraden wurde gebührend gefeiert. Leider blieben die reservierten Plätze für die Bremgarter Ernst Meier und Franz Birchmeier unbenutzt, da beide kurzfristig wegen Krankheit die Teilnahme absagen mussten.

Die Tagung begann mit der Nationalhymne und endete mit dem Singen des Turnerliedes. Mit einem Apéro und einem Mittagessen endete die Tagung pünktlich um 15 Uhr. Bei schönstem Herbstwetter konnten wir die Heimreise antreten.