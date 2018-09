Am vergangenen Samstag nahmen vierzehn U20 Athletinnen am U20-Europacup in Leiria Group B teil. Mit dem Ziel einen erfolgreichen Wettkampf zu absolvieren und den für viele ersten internationalen Einsatz zu geniessen, verreiste das Team am vergangenen Donnerstag nach Portugal. Diese Ziele haben unsere Girls aber vollkommen übertroffen. Bereits nach wenigen Disziplinen stand fest, dass man mit den Aarauerinnen rechnen musste, wenn man auf dem Podest Platz nehmen wollte. Am Schluss belegten die Girls mit einer bravurösen Teamleistung den zweiten Rang und somit den Aufstieg in die höchste Liga.

Vier Aarauer Disziplinensiegerinnen

Der Aarauer Erfolg wurde durch vier Disziplinensiege angereichert. Im Stabhochsprung sprang niemand höher als Leonie Moll, welche nach 3.30m den Wettkampf beendete. Im 100m Rennen entschieden zwei Hunderstel um den Sieg. Der Sieg ging zu Gunsten von Michelle Gloor welche mit 12.14s ihre erfolgreiche Saison abschliesst. Innerhalb von wenigen Minuten konnte Anna Archidiacono gleich zwei Titel holen. Über die Kurzhürden distanzierte sie ihre Konkurrenz um fast eine Sekunde. Wenige Minuten später konnte sie in einem spanneden Weitsprungwettkampf mit einem finalen Satz auf 5.47m den vierten Disziplinensieg nach Aarau holen.



Das Fundament für den Aufstieg in die Group A, die höchste Liga, legte aber eine eindrückliche Teamleistung. Neben den vier Disziplinensiege belegten Aarauerinnen in acht von 19 Disziplinen die Plätze zwei oder drei und trugen damit zum Erfolg der Mannschaft bei. Ohne den Einsatz von Athletinnen in ihnen ungewohnten Disziplinen wäre der Erfolg nicht möglich gewesen.



Mit 75 Punkten und 7.5 Punkten Abstand vor den heimischen Drittplatzierten von Sporting Lissabon konnte der Aufstieg gefeiert werden. Den Sieg feierte die slowenische Mannschaft AD MASS LJUBLJANA mit 87.5 Punkten. Nach zwei Jahren Absenz, wird die Schweiz im nächsten Jahr wieder in der höchsten Liga Europas vertreten sein. Wir wünschen dem LG Unterwalden im nächsten Jahr viel Erfolg!

Aaraguer Rekord für Carol Schaffner

Neo-Hammerwerferin Carol Schaffner bewies, was mit wenigen Wochen Training alles möglich ist. Nach ihrem U18 Kantonal- und Vereinsrekord vor zwei Wochen an der Nachwuchs SM legte sie gleich nach und spedierte den Hammer auf 35.51m. Diese Weite ist gleichbedeutend mit einem neuen U20 Kantonal- / Vereinsrekord und gleich auch einem BTV Aktivrekord. Herzliche Gratulation Carol!



Resultate





Teamwertung

1. AD Mass Ljubljana (SLO) 87.50 Pkt.

2. BTV Aarau Athletics (SUI) 75 Pkt.

3. Sporting Clube de Portugal (POR) 67.50 Pkt.

4. Nike Klaipeda (LTU) 60 Pkt.

5. SK SOG Nitra (SVK) 54 Pkt.

6. CA Balma (FRA) 53 Pkt.



Einzelresultate

400mH: Malimba Taimako 70.94s

800m: Katharina Schön 2:24.34min

Kugel: 9.46m

100m B-race: Elisa Schmid 13.22s / Tanja Bialek 13.63s (+0.2)

Hochsprung: Hannah Budnik 1.67m

100m: Michelle Gloor 12.14s (0.0)

Hammer: 35.51m PB, BTV- / ALV U20 Rekord, BTV Aktivrekord

400m: Sara Brantschen 62.36s

100m Hürden: Anna Archidiacono 14.55s (0.0)

Diskus: Tabea Böller PB 35.07m

1500m: Katharina Schön 5:15.48min

Weitsprung: Anna Archidiacono 5.47m (-0.8)

Stab: Leonie Moll 3.30m

200m: Michelle Gloor 25.50 (+0.3)

3000m: Anais Röhler 11:05.94min

2000m: Tana Bialek 10:03.84min

Drei: Elisa Schmid 10.69m

Tabea Böller 34.56m

4x100m: Anna Archidiacono / Michelle Gloor / Leonie Moll / Sara Brantschen 47.97s

4x400m: Katharina Schön / Tabea Böller / Leonie Moll / Hannah Budnik 4:16.65min