Dowa-Wanderwoche 2020 in der Surselva

Wandergruppe Dowa Baden und Umgebung

Wanderwoche 2020

Acht Tage im Vorderrheintal konnten eine gehörige Horizonterweiterung bewirken.

Das erfuhren 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Dowa-Wandergruppe – vorwiegend aus Ennetbaden, Baden und dem Rohrdorferberg kommend - die sich am 13. Juni auf eine Wanderwoche einliessen. Der aktuellen Bedrohungslage entsprechend sehr gut vorbereitet. Das Ganze unter der perfekten Leitung von Jörg Schüpbach. Sie logierten im Hotel „Eden“ in Ilanz, wo sie sich rundum wohlfühlten, nicht nur der perfekten Lage wegen.

Die Wanderungen führten auf dem Alpenpässeweg ins Lugnez, über die Via Suworow nach Brigels, entlang dem Walserweg ins Safiental, den Wasserweg hoch zum Segnesboden unter den Tschingelhörnern, hinein in die Ruinaulta – und an einem Regentag zur Meerjungfrau nach Valendas.

Kulturelle, geschichtliche und geologische Gegebenheiten ergänzten die Augenweiden, die sich ihnen eröffneten!

Einhellig die Ansicht aller: Es war ein Genuss, sich wandernd dieser vielseitigen und unerschöpflichen Gegend zu erfreuen.