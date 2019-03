Das Team Swiss Emotions krönt den Teamstart mit Doppelsieg in Malaysia. Aeneas Appius wird Powerman 'Asian Champion' in 3:07:56 10/60/10km (overall 15th) in der AG55. Anita Appius gewinnt den W50 Short Duathlon 5/30/5 in 1:50:49 und klassiert sich overall auf dem 5. Gesamtrang. Ein tolles Schweizer Resultat am sehr gut besetzten Powerman mit über 5'000 Teilnehmern, abgesperrten Strassen und Temperaturen schon vor Sonnenaufgang um 30°C.