Die Herren treffen in der ersten Hauptrunde des CH-Cups auf die Seen Tigers aus der Erstligagruppe 1. Nach der Niederlage am vergangenen Samstag in Emmen dient diese Begegnung als eine Art Standortbestimmung für die weiteren Meisterschaftsspiele. Die schmerzliche 35:39 Pleite gegen den NLB-Absteiger tat weh, sollte nun aber verdaut und verarbeitet sein. Es gilt die Lehren aus der Niederlage zu ziehen und mit einer positiven Einstellung in den Cupmatch zu steigen. Die Seen Tigers ihrerseits starteten mit einer Niederlage gegen Andelfingen in die Saison und wollen möglichst ihren Fehlstart korrigieren. Für Spannung ist gesorgt.

Im Anschluss an die Partie werden im Kleinholz durch den SHV die 1/16-Finals ausgelost.

Marco Lorenz