Am 2.4.2019 starteten bei guten Wetterverhältnissen 78 Fahrerinnen und Fahrer an den diesjährigen Dienstagabendrennen in Möhlin. Dieses Jahr waren im Durchschnitt 59 Fah­rer/Innen am Start. Das OK sich freut sich über die sehr gelungenen Trainingsrennen, die wiederum ohne Unfälle verliefen. Das OK, Helferinnen und Helfer erhielten vom Fahrer-feld für die sehr gute Organisation, Dienst- und Sicherheitsleitungen sehr viel Lob und Dank, dass wir sehr zu schätzen wissen. Auch die Stimmung war in allen Bereichen super!!

Ein grosser Dank geht an die Sponsoren seit mehreren Jahren Hauptsponsor die Dienstagabendrennen unterstützen.

Wir möchten uns auf diesem Weg bei allen Helferinnen und Helfern der verschiedenen Sektionen von Swiss Cycling beider Basel für deren Einsatz als Streckenposten recht herzlich bedanken. Ebenso ein grosser Dank geht an die OK-Mitglieder, dem VMC Hel­vetia Möhlin, Samariterverein von Möhlin, für die langjährige Treue, loyale und wertvolle Unterstützung. Es ist uns stets bewusst, dass ohne die Sponsoren und Helferinnen und Helfer die beliebten Trainingsrennen nicht stattfinden können. Wir wissen dies sehr zu schätzen.

Dem Gemeinderat, der Polizei, Anwohnerinnen und Anwohner von Möhlin ebenfalls ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung, das Verständnis und tolle Rücksichtnahme vor und währendem Rennen. Umso mehr freut sich das OK, seinen Teil beizutragen und unsere Nachwuchs-Jungtalente im Radsport zu unterstützen. Darum hat das OK be­schlossen, nächstes Jahr wieder vom 7.4.-5.5.2020 die beliebten fünf Trainingsrennen durchzuführen. Bis dahin wünschen wir allen eine erfolgreiche, erfreuliche und unfallfreie Radsportsaison!

Im Namen des OK Team

Swiss Cycling beider Basel

Graziella Wild

Basel, 1. Mai 2019/ gw