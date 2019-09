Mit einem Kleinbus ging’s am Morgen zügig Richtung Biel. Nach Kaffee und Gipfeli bestiegen dort die Mitglieder mit dem4-monatigen Dackelmädchen Sunny das Schiff zu einer gemütli­chen Fahrt auf dem Bielersee nach Ligerz. Bei prächtigen Wet­terverhältnissen konnten die imposanten und wunderbar gestalteten Rebberge am Südhang der Jura­kette bewundert werden.

Dann hiess es Antreten zur Reblehrpfadwanderung von Ligerz nach Twann mit dem Winzer vom Weingut Kapfgut! Der Reblehrpfad ist eingebettet in eine zau­berhafte Landschaft und vermittelt viel Wissenswertes rund um den Wein und speziell über den Weinbau am Bielersee. Nach einem feinen und reichlich verdienten Apéro im Wein­gut Kapfgut ging nach einem kurzen Fussmarsch die Reise per Schiff zurück nach Ligerz.

Am Nachmittag hiess es feiern und geniessen am Winzerfest in Ligerz! Jedes Jahr fei­ern Ein­heimische und Gäste an den zwei letzten Wochenenden im September ge­meinsam den Hö­hepunkt des Winzerjahres: den Läset.

Vollgepackt mit herrlichen Impressionen von einer in jeder Hinsicht gelunge­nen und unver­gesslichen Vereinsreise kehrten die GIVT-Mitglieder am späte­ren Abend nach Trimbach zu­rück.

Text Walter Hürst