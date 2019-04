Frauenpower in Olten

Die Nationalratskandidatin Diana Stärkle aus Egerkingen hat am vergangenen Samstag in Olten Schweizer-Ostereier verteilt. Hier konnte sie mit Bürger und Bürgerinnen über die aktuellen Themen und Sorgen diskutieren. Dabei hatte sie für die Anliegen ein offenes Ohr und ein offenes Herz. Es war für Diana Stärkle von Wichtigkeit für die Anliegen der Bevölkerung da zu sein und hautnah zu verstehen und zu wissen, wo der Schuh drückt. Dabei konnte sie so ganz nebenbei mit einem farbigen Ei ein Lächeln auf die besorgten Gesichter zaubern.