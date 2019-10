Die Mission Schweizermeistertitel kann beginnen!

Am kommenden Wochenende steht für den Tennisclub Rheinfelden das grosse Highlight der Tennissaison 2019 auf dem Programm. Die U18-Equipe fährt nach Winterthur und kämpft dort um den Schweizermeistertitel.

Mendrisio, Wettswil, Morges und Rheinfelden. So stellt sich das illustre Teilnehmerfeld am diesjährigen Finalturnier des Junioren-Interclubs in der U18-Kategorie zusammen. Obschon sich die Erfolgsmannschaft aus Rheinfelden nur Aussenseiterchancen ausrechnet, fährt das Team mit breiter Brust nach Winterthur. In der Gruppenphase und in den bisherigen Finalspielen überzeugten die Rheinfelder mit Teamgeist und Erfolgshunger. Mit dieser professionellen Einstellung waren sie in der Lage, vermeintlich stärkere Gegner zu bezwingen. Damit den Tennistalenten zum Abschluss einer langen Saison nun auch noch die Krönung in Winterthur gelingt und das Team somit als Schweizermeister zurück ins Fricktal reist, hat Juniorenobmann Giovanni Califano nichts dem Zufall überlassen. Er suchte nicht nur Sponsoren, sondern organisierte unter anderem spezifische Vorbereitungstrainings, lies die Rackets nochmals bespannen und kümmert sich um die ideale Sportlernahrung während des gesamten Wochenendes. Dank der erfolgreichen Sponsorensuche und der grosszügigen Unterstützung von Privatpersonen, der Helvatia Generalagentur Rheinfelden sowie der Wellnesswelt Sole Uno reist die Mannschaft nun mit topmoderner Ausrüstung ans Finalturnier. Auch vor Ort ist für den nötigen Komfort gesorgt. Die Tennistalente übernachten im Hotel, kommen in den Genuss eines Spielerabends und können sich somit für zwei Tage wie ihre grossen Vorbilder fühlen, welche momentan an den Swiss Indoors Basel um den Titel kämpfen.

Gleiches Format wie bei den Profis

In maximal vier Einzelpartien und zwei Doppelmatches pro Begegnung kämpfen die vier Teams in der U18-Kategorie um die Tenniskrone des beliebten Teamwettbewerbs. Sollte die Mannschaft das Halbfinalspiel gegen Morges erfolgreich gestalten können, duelliert sie sich am Sonntag, 27. Oktober 2019, gegen Mendrisio oder Wettswil um den Schweizermeistertitel. Die beiden Verlierer der Halbfinalrunde stehen sich am gleichen Tag noch im Platzierungsspiel um den dritten und vierten Platz gegenüber.

Unabhängig vom Ausgang des diesjährigen Finalturniers wird es ein einmaliges und sicherlich unvergessliches Ereignis in der bisherigen Sportlerkarriere der Tennistalente. Alle, die das Team am kommenden Wochenende in Winterthur unterstützen möchten, sind natürlich herzlich willkommen. Das Turnier findet an beiden Tagen im Tenniscenter Grüze, Im Hölderli 9, in 8405 Winterthur statt. Weitere Informationen zum Anfahrtsplan sowie zum Spielplan lassen sich bequem auf der offiziellen Webseite des schweizerischen Tennisverbandes (www.swisstennis.ch) abrufen.