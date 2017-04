Am Samstag den 29.April starteten 12motivierte Jungs und Mädels mit 4 Leiter der Jugi Eiken am „Schnällste Fricktaler“ in Münchwilen. Bei sehr unerwartetem gutem Wetter gaben alle ihr bestes. Vom Jahrgang 2008 – 2003 War alles dabei. Nach sehr spanenden Vorläufen kam Angelina Liechti ins Halbfinale und erreichte den 8 Schlussrang. Da es im Jahrgang 2003 sehr wenig Teilnehmer gab kam Nelio John direkt ins Finale. Und so standen sie nochmals am Start. Angelina Liechti reichte es nicht ganz ins Final. Nelio gab im Finale nochmals alles und stand am Ende mit dem 2 Platz auf dem Podest. Nelio John hat sich so für die Aargauer Meisterschaften Qualifiziert die am 02.09.2017 in Windisch Stad finden werden. Und so ging mal wieder ein erfolgreicher Tag mit Tollem Wettere zu ende. Die Jugileiter sind auf alle Kinder die gestarrte sind sehr stolz und hoffen noch auf eine Gute Wettkampf Zeit.