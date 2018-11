Am Freitag, 16. November 2017 lädt die Jugendmusik Möhlin zu ihrem Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle Fuchsrain in Möhlin ein. Ausserdem darf die Jugendmusik nächstes Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern.

Nachdem das Jahreskonzert der Jugendmusik in den letzten Jahren regelmässig von anderen Formationen wie der Einsteigerband M&M’s oder dem Projekt Klassenmusizieren umrahmt wurde, wird sie ihr diesjähriges Konzert alleine präsentieren. Es findet wie gewohnt in der Mehrzweckhalle Fuchsrain in Möhlin statt. Die Türöffnung ist am Freitag, 16. November um 19.00 Uhr. Eine halbe Stunde später wird die Jugendmusik unter der Leitung von Dirigent Markus Tannenholz ihr Jahreskonzert eröffnen. Die jungen Musikantinnen und Musikanten haben sich über mehrere Wochen intensiv auf den Höhepunkt im Vereinsjahr vorbereitet. Neben den wöchentlichen Proben wurde auch ein Probewochenende durchgeführt, wo vor allem der «Feinschliff» des Konzertprogramms angepackt werden konnte.

Entsprechend freuen sich die Jugendmusikanten, dem Publikum am nächsten Freitag ein spannendes und abwechslungsreiches Konzertprogramm bieten zu können. Das Konzert wird rund eine Stunde dauern und auch eine kleine musikalische Überraschung beinhalten. Im Anschluss sind alle Konzertbesucher herzlich zu einem kleinen Apéro im hinteren Teil der Mehrzweckhalle eingeladen.

Im Jahr 2019 darf die Jugendmusik Möhlin bereits ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Ausserdem organisiert die Musikgesellschaft Möhlin ebenfalls im nächsten Jahr einen kantonalen Musiktag. Sowohl an diesem Festwochenende wie auch zu einem weiteren Zeitpunkt werden entsprechende Feierlichkeiten zum Jubiläum der Jugendmusik Möhlin stattfinden. Diesbezüglich wird dann zu einem späteren Zeitpunkt weiter informiert.

Der Eintritt für das Konzert ist frei, es gibt aber eine Kollekte, welche dem 50-Jahr-Jubiläum der Jugendmusik zu Gute kommen wird.

Die Jugendmusikanten und Jugendmusikantinnen würden sich am nächsten Freitag über zahlreiche Konzertbesucher freuen!