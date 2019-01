Die Garage W. Ulrich AG ist seit Jahren der Hauptsponsor der 1. Mannschaft und seit dieser Saison auch von der Hockeyschule des EHC Zuchwil Regio. Die Hockeyschüler bedanken sich bei den beiden Geschäftsführern der Garage W. Ulrich AG (Philippe Arnet und Christof Lüthi) für die grosszügige Unterstützung und die Finanzierung der tollen Trainingstrikots.

Die Hockeyschule findet von Oktober bis März jeweils am Mittwoch (17.30 – 18.30 Uhr) und am Samstag (10.30 – 11.30 Uhr) in der Eishalle des Sportzentrums Zuchwil statt. Die Hockeyschule umfasst momentan gut 50 Jungs und Mädchen im Alter von 4 - 12 Jahren, die im Verlaufe der Saison spätestens aber in der nächsten Saison den Schritt in eine passende Nachwuchsmannschaft machen werden. Die kostenlose Hockeyschule ist für Jungs und Mädchen offen. Der Einstieg ist jederzeit möglich und lohnt sich auch noch für die zweite Saisonhälfte. Informationen gibt es auf www.ehczr.ch.

Bist du auch ein Eishockey-Fan und möchtest Nachwuchssportler aus der Region bei der Ausübung ihres Hobbys unterstützen? Möchtest du das Logo deiner Firma auf dem Trikot einer Nachwuchsmannschaft des EHC Zuchwil Regio sehen? Zögere nicht, mit der Vereinsleitung Kontakt aufzunehmen.