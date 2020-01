Die Frauenriege Bremgarten mit neuem Outfit.

Wir freuen uns unser neues Vereins- Shirt zu präsentieren. Motiviert und kollegial so zeigt sich unsere Riege. Wir betätigen uns in diversen Sportarten für jede Frau ab 35 Jahren. Aerobic, Gymnastik, Ausdauer, Geschicklichkeit, für Abwechslung sorgt unser Leiterteam. Für wettkampfbegeisterte Frauen wäre unsere neugegründete Schnurballgruppe genau das Richtige. Unsere Riege ist immer mit Spass und Engagement dabei. Nicht fehlen darf natürlich das gemütliche Beisammensein. Du möchtest fit durchs Leben, in deiner Nähe trainieren und das in einer Gruppe von Gleichgesinnten? Spontane Besuche der Turnstunden von Sportbegeisterten jeden Montag, ausser Schulferien, sind jederzeit möglich. Es sind auch Vereins-Shirts für Neumitglieder vorhanden. Info unter www.stv-bremgarten.ch Frauenriege.

Myrtha Schmidlin