Die Frauen- und Männerriege durfte mit 10 Frauen und 21 Männern, das Super-ETF 2019 erfolgreich abschliessen.

Wir haben die Gesamtpunktzahl von 25.79 erreicht! Was deutlich besser ist als noch im letzten Jahr.

Dieses Resultat brachte uns den 17. Rang der 1. Stärkeklasse in der Kat. Frauen/Männer.

Fit und Fun 1: Note 8.99, Fit und Fun 2: Note 8.43, Schleuderball: Note 9.87, Fit und Fun 3: Note 8.04, "Braaaavo"

Am Turnfestfaustball-Turnier ist Hausen 1 auf dem Rang 23 und Hausen 2 auf dem Rang 18 in der Kat. Senioren platziert, auch dies sind super Resultate. Details sind unter www.aarau2019.ch zu finden. Wir dürfen stolz auf unsere Leistung sein und auf ein gelungenes Turnfest 2019 zurückblicken. Wir danken unseren Kampfrichtern Rainer und Hans. Einen grossen Dank gehört dem OK und den vielen Helfern, welche für das grossartige ETF 2019 gesorgt haben. Danken möchten wir auch der Gemeinde und der ganzen Bevölkerung von Hausen für den schönen Empfang am Sonntagabend.