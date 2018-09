Zu Beginn sind beide Mannschaften verhalten in die Partie gestartet. Trotzdem gab es auf beiden Seiten gute Torchancen, wobei sich die Leimentalerinnen schwer taten mit der Effizienz.

In der 9. Minute kommt dann der Schreckmomen, als Stephanie Mathys am Boden liegen bleibt und verletzt das Spielfeld verlassen muss. Im späteren Verlauf (24. Minute) konnte sie jedoch wieder in das Spielgeschehen eingreifen, merklich gehemmt von ihrer Verletzung am Fuss (Verdacht auf Bänderriss).

Die erste Halbzeit verlief auf Grund von vielen Fehlern auf beiden Seiten sehr ausgeglichen. Die HSG konnte sich nur schwer mit ein, zwei Toren absetzen, vermochte den Vorsprung jedoch nicht auszubauen. Das Heimteam blieb hartnäckig und kämpfte sich immer wieder in den Vordergrund.In den letzten paar Momenten der ersten Halbzeit konnte dann Herzogenbuchsee nach mehren Überzahlsituationen ein 8:10 Rückstand in einen 10:12 Vorsprung verwandeln.

Ein gerechtes Unentschieden

Nach der Pause kommen die Leimentalerinnen gut in die Partie und gehen zeitweise sogar mit drei Toren in Führung. Das Angriffsspiel war nun effizienter und die Defensive stand mehrheitlich gut. Stattdessen vermehrten sich nun die technischen Fehler, welche der HVH konsequent auszunutzen wusste.

Die Partie hat wohl keinen Sieger verdient und endete daher mit einem wohl gerechten Unentschieden, wobei man jedoch mit etwas mehr Effizienz vor dem Tor hätte gewinnen müssen.

Die nächste Chance für einen Sieg haben die Leimentalerinnen am kommenden Donnerstag, 20 September 2018, im Schweizer Cup beim 1. Liga Team vom HC Kriens, Anpfiff um 20.30 Uhr (Meiersmatt).