Die Therwil Flyers spielen derzeit am Baseball Europacup in Karlovac Kroatien am 'Federations Cup'. Dies entspricht ungefähr der Europa Liga im Fussball. Im europäischen Baseball ist es allerdings die dritthöchste Kagetorie. Dort spielen die Therwiler da sie letztes Jahr Vize-Schweizermeister wurden. Alle europäischen Europacups und EMs findet man hier:

https://www.baseballstats.eu/2019/ceb2019.php

Der Start verlief nicht nach Wunsch in Karlovac. Das Team von Headcoach John Baum musste sich klar und deutlich mit 14:2 geschlagen geben. Die Reaktion kam umgehend und die Flyers besiegten die Belgier Borgerhout Squirrels in einem spannenden Spiel mit 6:5. Am dritten Spieltag am Mittwoch 12.Juni früh morgens warteten die Vienna Metrostars als Gegner. Die Flyers gerieten früh in Rückstand, ein Homerun der Österreicher brachte sie in Führung. Therwil kämpfte und im letzten Inning gelang US-Spieler Justin Gil ein '3-run' Homerun zur 7:6 Führung. Es fehlten noch drei Outs zum Sieg. Doch die Wiener vermochten das Blatt nochmals zu wenden und gewannen doch noch 8:7 !

Nun brauchen die Flyers dringend zwei Siege um noch eine Chance auf den Final zu haben. Am Donnerstag gehts bereits weiter mit dem Spiel gegen die Dornbirn Indians, wieder früh morgens um 10.00 Uhr.

LIVE play-by-play und LIVE stream Links gibt es auf der Therwil Flyers website https://www.therwil-flyers.ch