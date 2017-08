Die FDP Gebenstorf freut sich, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern engagierte und erfahrene Persönlichkeiten zur Wahl vom 24. September vorzuschlagen.

Urs Bätschmann stellt sich zur Wiederwahl für den Gemeinderat. Dank seinen grossen beruflichen Erfahrungen auch in Führungspositionen eines schweizweit tätigen KMU Unternehmens ist er sich gewohnt Verantwortung zu übernehmen, Probleme anzupacken und lösungsorientiert zu arbeiten. Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Behörden und der Bevölkerung liegt ihm sehr am Herzen. Er steht für eine transparente und weitsichtige Gemeindepolitik ein.

Für die Schulpflege wird Sven Geissler wiederum Verantwortung übernehmen. Seine bereits 8- jährige Erfahrung in diesem Amt garantiert Kontinuität und Verlässlichkeit. Andrea Schneider wird ihre beruflichen Erfahrungen aus der Finanzbranche in die Finanzkommission einbringen. Sie setzt sich seit 5 Jahren in diesem Amt für eine nachhaltige und transparente Finanzpolitik ein. Ebenfalls stellt sich René Wymann als aktives Ersatzmitglied der Steuerkommission für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Matthias Seitz, Antonio Cristofaro und Sasha Hinder leisten als Stimmenzähler einen wichtigen Beitrag für unser Wahlsystem.

Die FDP Gebenstorf freut sich, wenn Sie unsere motivierten Behörden- und Kommissionsmitglieder an den Wahlen vom 24. September unterstützen.

FDP.Die Liberalen Gebenstorf