An der GV 2019 in Balsthal verabschiedete sich die CVP 60+ des Kantons Solothurn von drei verdienten Vorstandsmitgliedern: Beisitzerin Beatrice Bobst, Kassier Josef Zimmermann sowie Beisitzer Marcel Huber. Alle drei trugen das ihre zur erfolgreichen Entwicklung dieser Vereinigung bei. Der Mitgliederbestand ist seit der Gründung auf aktuell 94 angestiegen. Das neue Ziel heisst: 100 Mitglieder. Diesen Mitgliedern werden immer wieder interessante Veranstaltungen geboten. So vor allem auch zu rechtlichen Themen, die im Alter im Vordergrund stehen. Und im Juni erfahren die Mitglieder von der kantonalen Datenschützerin Frau Dr. Judith Petermann alles zum Thema "Deine Spuren im Netz".