Am 14. September, dem Schnuppertag der Cevi Nussbaumen, kam ein berühmter Professor vorbei auf der Suche nach einem silbernen Kompass. Dieser war den Büchern nach das letzte Mal bei den Indianern gesichtet worden. Dank einer Zeitreisemaschine konnte in den Wilden Westen gereist werden, wo wir auf den Stamm mit dem Kompass trafen. Als plötzlich Cowboys angriffen, wurde der Kompass vergraben. Da nun bekannt ist, wo der Kompass versteckt ist, werden wir am 19. Oktober wieder in den Wilden Westen reisen, um ihn aus seinem Versteck zu holen.

Kinder, die den Schnuppernachmittag verpasst haben, sind auch an jedem anderen Cevi-Samstag herzlich willkommen. Informationen zum Treffpunkt und zu Kontaktpersonen findet man unter www.jungschar-nussbaumen.ch