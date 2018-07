Am 5. Juli 2018 trafen sich die Business & Professional Women (BPW) Olten in Olten West um sich die Karl's Kühne Gassenschau anzusehen. Für einmal waren auch einige Partner der BPW dabei. Die geplante Führung hinter die Kulissen ist leider buchstäblich ins Wasser gefallen, aber pünktlich zur Vorstellung hat der starke Regen aufgehört und wir konnten uns gutgelaunt und voller Vorfreude auf den Weg zur Tribüne machen. Und da konnten wir dann teilnehmen am "Höllenritt ins Paradies". Mit viel Tempo, Stunts, Komik aber auch Situationen die zum Nachdenken anregen gingen die zwei Stunden wie im Flug vorbei. Die Zeit hat zwar nicht gereicht, um die durchnässten Schuhe trocknen zu lassen, aber das tolle Programm hat einen die kalten Füsse vergessen lassen!