Nur noch knapp anderthalb Monate - dann wird die KEGA18 - die dritte Kellerämter Gewerbeausstellung eröffnet. Vom 24. - 26.8.2018 zeigen über 100 Ausstellende in Unterlunkhofen ihre Kompetenz, ihr Können und ihre Leistungsfähigkeit. Die Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, die Hobby-Aussteller, die Aussteller im NaturPur-Zelt und Blaulicht-Zelt, alle Beizlibetreiber, die Forst und ganz viele mehr freuen sich auf drei tolle Tage in Unterlunkhofen bei hoffentlich tollem Wetter. In den nächsten Tagen werden an allen Orts-Ein- und Ausgängen der Gemeinden Arni, Islisberg, Jonen, Oberlunkhofen, Oberwil-Lieli, Rottenschwil und Unterlunkhofen die Informationstafeln gestellt, die zum Besuch der KEGA18 einladen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch - mehr Informationen finden Sie unter www.kega18.ch.