Die aussergewöhnliche GV des Ornithologischen Vereins Trimbach

Die Generalversammlung 2020 des Ornithologischen Vereins Trimbach konnte dieses Jahr nicht wie üblich im geselligen Rahmen durchgeführt werden. Über die Traktanden sowie die Wahlen des Vorstandes musste dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation schriftlich abgestimmt werden.

Erfreulicherweise konnte mit Pascal Jäggi das Präsidium neu besetzt werden. Vielen wird er aufgrund der Exkursionen, welche er schon oft für den OVT durchgeführt hat, bekannt sein.

Das Präsidium wurde vom Vizepräsident Tony Zettel, an der Vorstandssitzung im Juli, an Pascal Jäggi übergeben.

Auch die Stelle des Kassiers konnte mit Brigitte Jäggi, einer erfahrenen Treuhänderin, neu besetzt werden. Der bisherige Kassier, Werner Henzmann, legte das Amt nach langjähriger, erfolgreicher Tätigkeit nieder.

Glücklicherweise konnten somit alle freigewordenen Plätze im Vorstand neu besetzt werden. Den bisherigen wie auch den abtretenden Vorstandsmitgliedern wurde für die wertvolle Arbeit gedankt.

In den erweiterten Vorstand wurde Karin Rüedi-Blaser gewählt, welche neu für die Medienarbeit des Vereins zuständig ist. An dieser Stelle ein Dankeschön an Jürg Reist welcher sich um die Homepage des OVT gekümmert hat.

Die weiteren Mitglieder des Vorstandes bestehen aus dem Aktuar/Sekretär Rolph Sigrist, dem Vizepräsidenten Tony Zettel, dem Materialverwalter Marcel Henzi, und dem Hüttenwart Beni Huesler, welchem zu verdanken ist, dass der Vorstand neue Mitglieder bekommen hat.

Falls es die Lage zulässt, findet am 30. August die alljährliche Exkursion statt. Besammlung ist um 07.00 beim Mühlemattsaal.

Der ornithologische Grundkurs startet ab Dezember und dauert ein Jahr. Er ist für alle Altersgruppen interessant und findet einmal im Monat statt. Dabei wird den Teilnehmern die Vogelwelt in Theorieteilen und natürlich auch bei aufschlussreichen Exkursionen nähergebracht.