Die American Football Vizemeister der vergangenen NLB-Saison sind bereits wieder in der Vorbereitung der Saison 2018. Dafür suchen sie Spieler für die Juniors U19- und für die Seniors-Mannschaft sowie einen Coach zum Aufbau einer U16 Flag Football Mannschaft. Von der Seniors Mannschaft wurden gleich drei Spieler ins Nationalmannschaftscamp eingeladen.

Dank der sehr erfolgreichen ersten NLB-Saison (als Aufsteiger) der Argovia Pirates gerieten auch vermehrt die Spieler in den Augenmerk der Nationalmannschafts-Scouts. Gleich drei Spieler wurden nun ins Training der Schweizer American Football Nationalmannschaft eingeladen. Dort dürfen sich Quarterback Claudio Ferrari, Runningback Daniel Steiner und Offensive Lineman Silas Müller mit vielen Mitbewerbern den Coaches präsentieren - und hoffen natürlich auf einen Platz in der Nationalmannschaft. Die drei Aargauer können damit wertvolle Erfahrungen sammeln und neue Techniken von Coaches anderer Teams lernen. Bereits in diesem Jahr wurden vier U19-Spieler der Pirates für die Schweizer Juniors U19 Nationalmannschaft aufgeboten. Für die Argovia Pirates ist diese Einladung eine schöne Anerkennung für die hervorragende Arbeit, die in diesem noch sehr jungen Verein geleistet wird.

Neue Spieler gesucht

Die Argovia Pirates führen ab Ende August vier Probetrainings durch. Dabei werden den Interessierten die Grundlagen des American Football beigebracht. Danach können die Teilnehmer entscheiden, ob sie den Sport ausüben und den Argovia Pirates beitreten wollen. Alle Informationen dazu sind auf der facebook-Seite der Argovia Pirates zu finden.

Flag Football

Für den Aufbau einer eigenen U16 Flag Football Mannschaft suchen die Pirates einen Coach. Idealerweise eine Lehrperson oder jemanden, der sich bereits die Arbeit mit Kindern (und Eltern) gewohnt ist. Wer gerne jungen Menschen die Freude am Football vermitteln möchte, kann sich gerne über das Kontaktformular auf www.argovia-pirates.ch melden. Denkbar ist es auch, im Rahmen vom Schulsport eine Flag Football-Mannschaft aufzustellen und an den Turnieren und Meisterschaften teilzunehmen. Eine U16 Flag Football Mannschaft stellt sich aus Mädchen und Buben im Alter zwischen 11 und knapp 16 zusammen. Flag Football wird kontaktlos gespielt. Die Verletzungsgefahr ist daher sehr gering.