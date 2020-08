Der Turnverein Ziefen kann Corona!

Ziefen – Nach einer langen auftrittslosen Phase bereiten sich die Turnerinnen und Turner aus Ziefen auf den Vereinsturntag vor. Die Auflage 2020 findet am Samstag, 31. Oktober, statt und verspricht das gewohnte Spektakel. Der nach wie vor speziellen Situation wird mit sachgerechten Schutzmassnahmen Rechnung getragen.

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Zu Beginn dieses Jahres kamen die Turnerinnen und Turner aus Ziefen noch in den Genuss eines Auftritts im vollbesetzten Hallenstadion in Zürich anlässlich der Gymotion. Auch danach deutete nicht viel auf die Geschehnisse in der jüngeren Vergangenheit hin. Der TV Ziefen bereitete sich für eine weitere abwechslungs- und erfolgreiche Turnsaison vor. Doch dann kam dieses Virus mit all seinen bekannten Facetten, welche auch die Turnwelt auf den Kopf stellten. Zwar durfte der TV Ziefen dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ziefen sein Training nach dem Lock-Down bereits am 9. Juni wieder aufnehmen, doch irgendwie fehlte es an Zielen.

Dies hat sich nun verändert, was in den beiden Trainings in der ersten Woche nach den Sommerferien deutlich spürbar war. Der Verein hat sich entschieden, den ursprünglich am 29. August geplanten Vereinsturntagam Samstag, 31. Oktober 2020, durchzuführen und sich– wie für Wettkämpe und Showauftritt üblich – mit vollem Elan darauf vorzubereiten. Selten ist deutlicher geworden, wie wichtig es für ambitionierte Sportlerinnen und Sportler ist, auf ein Ziel hinarbeiten zu dürfen.

Alle Einzelheiten des Anlasses stehen noch nicht fest. Klar ist, dass die Türen der Schul- und Sportanlage Eien in Ziefen am Samstag, 31. Oktober 2020, um 14.15 Uhr öffnen. Der Eintritt ist kostenlos. Ab 15.00 Uhr starten die Darbietungen der vereinseigenen Turnerinnen und Turner sowie Riegen. Zusätzlich sind Auftritte von 1 – 2 externen Vereinen geplant. Im Anschluss sorgt der TV Ziefen im gewohnten Stil für das leibliche Wohl; natürlich alles mit sachgerechten Schutzmassnahmen im Einklang mit den übergeordneten Vorgaben. Der TV Ziefen kann Corona! Ein Besuch des Vereinsturntages 2020 – die zweite Auflage nach dem Spektakel im vergangenen Jahr – lohnt sich auf jeden Fall.