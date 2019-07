Während unsere Kinder des Jugendsports Härkingen bereits mit den neuen Turnshirts am Jugitag Erfahrungen sammelten, durften alle Mitglieder des Turnvereins die neuen Trainingskleider, pünktlich zum Start des Eidg. Turnfestes in Aarau, entgegennehmen. Ehrgeizig und fokussiert absolvierte die Wettkampfmannschaft die herausfordernden Disziplinen und Wettbewerbe in ihren neuen, bequemen Outfits. Zum Turnfestsieger reichte es nicht ganz, wir dürfen für uns jedoch Ergebnisse verbuchen, die sehr stolz und zuversichtlich machen.

Voller Erlebnisse und Geschichten im Gepäck wurden wir zuhause von der Einwohnergemeinde Härkingen und von Fahnendelegationen anderer Dorfvereine, festlich umrahmt von der Musikgesellschaft Härkingen, freundschaftlich empfangen. Ein herzliches Merci allen Mitwirkenden.

Engagement im oder für einen Verein, sei es durch die persönlich investierte Zeit, durch Anerkennung oder durch eine grosszügige finanzielle Unterstützung ist enorm wichtig und löst Emotionen aus, die jedes Mitglied, den gesamten Verein und auch den Turnsport insgesamt weiterentwickelt.

In diesem Sinne danken wir Herrn Jürg Wyss, Geschäftsleiter des Baustoffzentrums Olten/Zofingen BOZ ganz herzlich für sein wertvolles Sponsoring und dafür, dass wir bereits das Turnfest im neuen Trainer erleben durften. Mit Freude tragen wir das Logo der BOZ-Gruppe in die Schweiz hinaus.