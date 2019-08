Am Sonntag 25. August 2019 massen sich in Laufen beim kantonalen Juniorentreffen Gewehr 50m des Sportschützenverbandes beider Basel 37 Nachwuchsschützinnen und Nachwuchsschützen aus sieben Vereinen. Sie durften bei sonnigem Wetter mit Gegenlicht das von den anwesenden J+S-Trainern gelernte in einem fairen Wettkampf unter Beweis stellen.