Das Spiel beginnt am Sonntag um 17:00 Uhr in der Sporthalle Rankhof in Basel.

Am Samstagabend, 19. Mai 2018, war es vollbracht. Nach einem Jahr in der Nationalliga B

feierte der RTV nach einer überlegenen, beeindruckend souveränen Saison in der zweitobersten Liga den umjubelten direkten Wiederaufstieg. Danach gestaltete sich die Zeit für Planungen und Vorbereitungen im Vergleich zur Konkurrenz sehr kurz.

Personell gab es vor allem den seit geraumer Zeit bekannten Rücktritt von Leistungsträger

Florian Goepfert zu kompensieren. Neu beim RTV sind auf die neue NLA-Saison Kreisläufer

Christian Wipf (27/vom Ligakonkurrenten HC Kriens-Luzern), der deutsche Linksaufbauer

Dennis Krause (31/er spielte zuletzt in Dubai), Henry Martinez (33/von HV Herzogenbuchsee)

und Linkshänder Kevin Langhein (24/von ATV Basel-Stadt). Martinez und Langhein hatten

schon in früheren Zeiten das RTV-Dress getragen.

Wipf (185cm) erwies sich in der bisherigen Vorbereitung als starker, zäher Abwehrspieler und

bildet in der Offensive eine interessante Alternative zum RTV-Stammkreisläufer Dick Hylkén.

Dennis Krause (203cm) spielte zwischen 2007 und 2014 in der Deutschen Bundesliga für

Magdeburg, Gummersbach und Wetzlar und anschliessend bis 2016 in Dubai. Er soll die Lücke

schliessen, welche im linken RTV-Aufbau durch den Rücktritt von Florian Goepfert entstanden

ist. Speziell im letzten Vorbereitungsspiel gegen den Ligakonkurrenten TSV St. Otmar St. Gallen (der RTV gewann 30:29) zeigte Krause sein enormes Potential. Zudem hat mit den erwähnten Zuzügen die RTV-Abwehr zusätzlich an Solidität gewonnen.

Zudem übernahm der RTV von der HSG Nordwest definitiv Ariel Attenhofer und Gian Attenhofer sowie die jungen Torhüter David Pfister (von HSC Suhr Aarau) und Dennis Wipf (von der HSG Leimental/HSG Nordwest). All diese Spieler sind riesige Versprechen für die Zukunft und passen hervorragend zur RTV-Nachwuchsstrategie. Offizielles Saisonziel ist das Erreichen eines Ranges im "vorderen Sechstel", wie es der Vorstand definiert hat. Zentral richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf dürfte der Ausgang der ersten Spiele sein. Der Spielplan will es so, dass der RTV in den ersten fünf Runden vier Heimspiele bestreiten kann. Nach der Auftaktpartie an diesem Sonntag gegen Gossau geht es bereits fünf Tage später (wiederum in der Rankhofhalle) gegen GC Amicitia Zürich, ehe danach nominell eher stärkere Gegner warten.