Der Schreibdienst des Aargauer Roten Kreuzes in Brugg zügelt ins Rotkreuz-Haus nach Aarau. Ab Mai helfen dort jeden Freitag Freiwillige beim Verfassen und Verstehen von offiziellen Schreiben und Formularen.

Aarau.- Ein Bewerbungsformular ausfüllen, einen Mietvertrag aufsetzen, den Brief von der Einwohnerbehörde richtig verstehen – wer Schwierigkeiten mit solcher Korrespondenz hat, dem helfen die freiwilligen Mitarbeitenden beim Schreibdienst des Aargauer Roten Kreuzes. 260 Klientinnen und Klienten nahmen im letzten Jahr den Dienst in Brugg und Baden in Anspruch. Tendenz steigend. Aus diesem Grund hat man sich nun für einen Verlegung des Standorts Brugg nach Aarau entschieden.

Moderne Infrastruktur

„Mit dem Rotkreuz-Haus in Aarau steht dem Schreibdienst eine topmoderne Infrastruktur an zentraler Lage zur Verfügung“, erklärt Bereichsleiterin Iris Flückiger vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) Kanton Aargau, die Beweggründe für den Umzug. Zudem liegen die bisherigen Standorte Brugg und Baden geographisch sehr nahe beieinander. „Mit dem Wechsel nach Aarau erschliessen wir ein neues Gebiet und machen unser Angebot somit weiteren Menschen zugänglich“, so Flückiger.

Diese Argumente überzeugten auch die Freiwilligen des Schreibdienstes, welche sich bereits Anfang Jahr mit den Räumlichkeiten in Aarau vertraut gemacht haben. Ab dem 4. Mai bieten sie jeden Freitag von 16.00 – 18.00 Uhr in der Cafeteria des Rotkreuz-Hauses an der Buchserstrasse 24 ihre Unterstützung an. Interessierte Personen können während dieser Zeit ohne Anmeldung vorbeikommen und bezahlen für das Angebot lediglich einen Unkostenbeitrag von 5 Franken.

Schreiberlinge gesucht

Um die Dienstleistung in der Region Aarau auszubauen, ist das SRK Kanton Aargau auf der Suche nach zusätzlichen Helfern für den neuen Standort. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich weitere Freiwillige aus dem Raum Aarau für einen Einsatz beim Schreibdienst finden würden“, betont Bereichsleiterin Iris Flückiger.

Möchten Sie Personen mit Leseschwierigkeiten oder Migrationshintergrund bei der deutschsprachigen Korrespondenz behilflich sein? Dann melden Sie sich bei uns: telefonisch unter 062 835 70 50 oder per E-Mail an srk-aarau@srk-aargau.ch.