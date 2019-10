Nach 36 Jahren hat der Gründungspräsident Markus Rüegg das Präsidium an Damaris Caduff übergeben. Markus Rüegg und seine Frau Georgette wurden für die langjährige Arbeit mit schönen Präsenten und der Ehrenmitgliedschaft beschenkt. Es geht weiter mit einer jüngeren Generation, die mit neuen Ideen und Gedanken den Verein den Bedürfnissen der „neuen Zeit“ anpasst.

Der Verein wurde am 7. März 1980 unter Mitwirkung des SOGV gegründet. Am Anfang waren das Schneiden und die Pflege von Obstbäumen die Haupttätigkeiten. Es folgten Rosen- und Sträucherschnitt. Später wurden auch verschiedene Kurse im Hausgarten durchgeführt. Von kompetenten Kursleitern erhielt man Instruktionen und Tipps zum Anbau von verschiedenen Gemüsearten, Beerensträuchern etc. Die Gartenbauschule Oeschberg unterstützte den Verein tatkräftig.

In den bald vierzig Jahren hat sich die Gesellschaft verändert. Der Obst- und Gartenbauverein hat sich der Zeit angepasst und sein Programm entsprechend gestaltet.

Aber ob vor vierzig Jahren oder heute: Einen eigenen Garten zu pflegen - ob klein oder gross - bleibt ein sinnvoller Ausgleich zum Alltag. Die interessanten Kurse, der Erfahrungsaustausch, die Exkursionen und das gemütliche Beisammensein werden nach wie vor geschätzt. Es ist erfreulich, dass der Verein Ende 2018 rund 110 Mitglieder zählt.

Der scheidende Präsident dankt allen Mitgliedern für die schöne und gemütliche Zeit.

Markus Rüegg