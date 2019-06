Am grössten Breitensportanlass der Schweiz durften die 10 ehrgeizigen Turnerinnen des Teamaerobic Boswil ihr turnerisches Können zum Besten geben. Die Leidenschaft für den Sport und der unglaubliche Teamspirit waren gänzlich spürbar und wurden mit einem hervorrangenden 3. Platz und der Note 9.62 belohnt.

Nachdem für den im Jahre 2015 gegründete Verein im November 2018 der Traum der eigenen Vereinsfahne in Erfüllung ging, wurde nun mit dem Erreichen des dritten Podestplatzes am Eidgenössischen Turnfest ein weiterer Meilenstein gesetzt - ein wortwörtlich krönender Abschluss nach einer bereits sehr erfolgreichen Frühlingssaison.

Auf den Loorbeeren ausgeruht wird nun dennoch nicht. Die Blickrichtung der passionierten Turnerinnen deutet bereits in Richtung Herbstsaison und damit dem 2. Highlight des Jahres: die Aerobic-Schweizermeisterschaften in Laupersdorf, die am letzten Wochenende im Oktober 2019 stattfinden.