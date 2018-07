An ihrer ausserordentlichen GV vom 2. Juli 2018 haben die Mitglieder des Kammerchors Aarau mit Ramin Abassi einen neuen Chorleiter gewählt. Die Wahl ist -nach einem üblichen, mehrstufigen Auswahlverfahren aus einer grossen Anzahl Bewerbungen, eindeutig getroffen worden.

Ramin Abassi, erst 27 Jahre alt, ist in Möriken aufgewachsen, hat die Alte Kanti in Aarau besucht, absolvierte das Bachelor-Studium an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) in Violoncello und Schulmusik, befindet sich zurzeit im Abschluss zum Master an der ZHdK in Musikpädagogik - Schulmusik für Sekundarstufe II. Er leitet seit einigen Jahren das von ihm gegründete Aarauer Studentenorchester ASTOR.

Der Kammerchor Aarau hat eine gute Wahl getroffen. Er freut sich auf eine spannende und erfolgreiche musikalische Zukunft unter Leitung von Ramin Abassi.

Viktor Schmid