Der diesjährige Ausflug, welcher für die Mitglieder des Hauseigentümerverbandes (HEV) Weiningen–Geroldswil–Oetwil jeweils im Herbst organisiert wird, führte die angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Post, präziser ins Briefpost-Zentrum Mülligen in Schlieren.

Der Besuch war für alle Anwesenden sehr beeindruckend. Das Gebäude in Schlieren, in Betrieb seit 2008, hat eine Produktionsfläche von 62‘000 m2, eine Fördertechnik von 14 km und ist eines der mordernsten Briefzentren. Im Schnitt werden täglich rund 7 Millionen Briefe sortiert (zum Beispiel nach A- und B-Post) und zur Weiterverteilung in der ganzen Schweiz, aber auch ins Ausland, aufbereitet. Zu den Briefen gehören auch kleine Pakete, welche vorallem in jüngster Zeit aus Asien stammen und unter anderen die vielen Online-Bestellungen der Schweizer Bevölkerung beinhalten. Hier sind natürlich auch Sicherheit und Zollkontrollen vor Ort ein Thema.

In drei Gruppen wurden die Besucher von kompetenten Leuten der Post durch das Gebäude geführt und die vielen Fragen die spontan auftauchten konnten vor Ort bestens beantwortet werden.

Beim gemeinsamen Ausklang bei Speis und Trank konnten die Erlebnisse noch einmal ausgetauscht werden und der Präsident des HEV Weiningen-Geroldswil-Oetwil, Daniel Weber, bedankte sich in Namen der Mitglieder für die Gastfreundschaft in Mülligen. Er nutzte die Gelegenheit auch, um auf wichtige Themen hinzuweisen, welche in den nächsten Monaten auf der politischen Bühne auf alle zukommen werden, dies insbesondere aus Sicht der Hauseigentümer.

Die Mitglieder des HEV Weiningen–Geroldswil–Oetwil treffen sich jährlich an der Generalversammlung und beim traditionellen Herbstanlass. Zudem können Mitglieder zum Beispiel von folgenden HEV-Dienstleistungen profitieren:

