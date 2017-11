Anlässlich des Master Turnier des Bocciaclub Möhlin, konnten die Lizenzierten Spieler / in endlich das langersehnte neue Vereinsdress entgegen nehmen. Dieses wurde vor den Sommerferien ausgesucht. Erfreulicherweise konnte der Boccia Club zwei Sponsoren finden die auf dem Trikot sowie auf der Trainerjacke zu sehen sind. Der Boccia Club Möhlin möchte es nicht unterlassen den beiden Sponsoren, Renate und Franco Quagliati von Qualiti Küchen Möhlin und Nurretin Sarikus von der Pizzeria Sonne in Möhlin für das grosszügige Sponsoring zu danken.

Man hat es den Vereinsmitgliedern angesehen alle sind hellbegeistert vom Erscheinungsbild und man ist sich einig, jetzt heisst es trainieren, trainieren und nochmals trainieren, damit man das Trikot an hoffentlich vielen Turnieren sehen wird.

Die nächste Möglichkeit dies zu begutachten besteht am Sonntag 26. November 2017 ab 09:00 Uhr, wird eines von drei Teams in Möhlin spielen, eines in Dietikon und eines im Letzi in Zürich.

Danach nehmen drei Teams auch am Internationalen Turnier in Hard Österreich teil, dort spielen die Teams in St. Gallen, Schönenberg und Winterthur.

Vorher startet aber am 18. November noch das Plausch Turnier, Torneo Castagne an der Batastrasse.

Das Master bot noch spannende Spiele, auch die Passiven die sich zu diesem Turnier qualifiziert haben, machten sehr gute Spiele, am Schluss konnte sich Silvio Comelli im Final gegen Walter Brogli durchsetzen, im Halbfinal ausgeschieden sind, Bruno Leber und Tobias Schürch.