Am Sonntag 16.Juni hat der Bettlechor anlässlich seines 75 Jahre Jubiläums ein Matiné Konzert im Alterszentrum Baumgarten Bettlach gegben. Der bunte Sommerstrauss an Liedern kam sehr gut bei den Bewohnern und Gästen an. Viele fühlten sich wohl ein paar Jahrzehnte zurück versetzt und konnten bei "Griechischer Wein, "Weissen Rosen aus Athen, oder dann mit den farbigen "Tulpen aus Amsterdam" in Erinnerungen schwelgen und sogar mitsingen und mitschunkeln. Es war ein sehr gelungener Tag für alle Anwesenden und wird uns in guter Erinnerung bleiben. Nach einem feinen Apero im Alterszentrum wurde der Tag mit einer feinen Pizza oder Pasta in der Radio Pizzeria in Bellach abgeschlossen.