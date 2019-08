Der Aargauische Leichtathletikverband stellt per 01.09.2019 erstmals in seiner 100-jährigen Geschichte einen Geschäftsführer ein. Der gebürtige Fricktaler Andreas Weber, langjähriger Mitarbeiter beim Bundesamt für Sport BASPO und im Mandat bei Swiss Athletics angestellt, wurde vom Vorstand einstimmig zum Geschäftsführer des ALVS in einem 50%-Pensum ernannt.