So durften die Gewinner der Basler Mannschaftsmeisterschaft die wohlverdienten Preise entgegennehmen. In der Liga 1 siegte Arlesheim 1 vor Oberwil und Oberdorf.

Im Block «Ehrungen» wurde wieder einmal gezeigt, was für ausgezeichnete Leistungen von den beiden Basler Schützen erzielt werden.

«Sport steht für Toleranz, Integration und Fairplay» so Spindler. In seiner Rede lobte er zudem die freiwillige Arbeit und dankte den zahlreichen Funktionären für ihren Einsatz.

Jean-Pierre Roubaty, Verbandspräsident, begrüsste nach dem musikalischen Einklang der SCHAL(L)BERG – ÖRGELER Aesch die 56 Anwesenden zur Delegiertenversammlung im Alterszentrum «Im Brüel» in Aesch.

Michèle Bertschi (Oberdorf) bei den Junioren, Ernst Christ (Thierstein) bei den Veteranen, Virginie Cramm (Arlesheim) bei den Senioren und Marc-André Haefeli (Arlesheim) bei der Elite sind die jeweiligen Basler Einzelmeister in ihrer Kategorie.

In den Genuss der speziellen Sportlerehrungen kamen folgende Schützinnen und Schützen. An den Schweizermeisterschaften Gewehr 50m holte Thomas Kohler den 1. Rang im Dreistellungswettkampf bei den Senioren und den 8. Rang im Liegendmatch Senioren.

Michèle Bertschi holte in der Kategorie Juniorinnen im Dreistellungswettkampf den 8. Rang. Lukas Tschopp klassierte sich beim Liegendmatch der Junioren auf dem 5. Rang.

Im Bereich Jugend brillierte Michelle Degen am Schweizer Jugendfinal G50m 2018 mit dem 3. Rang und erst kürzlich gewann sie in ihrer Kategorie die Goldmedaille am Schweizer Jugendfinal G10m 2019. Aldo Bertschi wurde für den mit Erfolg abgeschlossenen Nachwuchstrainer Status A SSV geehrt.