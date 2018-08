Das Nordwestschweizer Schwingfest scheint den Schwingern vom Schwingklub Baden-Brugg Glück zu bringen. Was vor einem Jahr Samuel Bearda in Therwil schaffte, gelang dieses Jahr David Widmer am NWS in Basel, nämlich das Kunststück, seinen 1. Kranz am Nordwestschweizer Teilverbandsfest zu erkämpfen.