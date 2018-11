Am vergangenen Doppelspielwochenende erzielte das Team nochmals zwei Kantersiege gegen die Mitfavoriten aus La Chaux-de-Fonds und Yverdon-les-Bains. Mit 7:1 wurde der amtierende Meister vom BC La Chaux-de-Fonds regelrecht auseinandergenommen und auch im Spitzenspiel gegen Yverdon-les-Bains, zu Spielbeginn am Sonntag noch Tabellenzweiter, vergab man keine Geschenke und gewann ebenfalls 7:1. Dabei sah es am Samstag zu Spielbeginn auswärts in La Chaux-de-Fonds zunächst nach einem engen Match aus, trat der Gastgeber erstmals in dieser Saison mit Sabrina Jaquet und Kate Foo neben den beiden ausländischen Herren an; beide Damen sind Top-Spielerinnen in Europa. Gleich zu Beginn gab es jedoch die Überraschung: Nach über einer Stunde Spieldauer entschieden Lea Müller / Evgeniya Kosetskaya das Damendoppel mit 13:21, 21:18 und 21:17 für das Team Argovia. Am Ende gewinnt immer Team Argovia Und das Damendoppel sollte sich als wegweisend erweisen. In den weiteren Partien boten die Argovianer Badminton vom Feinsten, und sollte es doch einmal knapp werden, der

Gewinner kam am Ende immer vom Team Argovia. Pedro Martins bezwang den Topspieler aus La Chaux-de-Fonds im 1. Herreneinzel gar mit 21:14 und 21:5, Tobias Künzi lag im 2. Herreneinzel jeweils zurück und gewann dennoch beide Sätze mit einem fehlerfreien «Schlussspurt». Lediglich das 2. Herrendoppel musste sich am Ende geschlagen geben, was der Stimmung in der Mannschaft auf der Rückfahrt aber keinen Abbruch tat.

Spieltelegramm Samstag La Chaux-de-Fonds – Team Argovia 1:7 1. Herrendoppel: Gilles Tripet / Marius Myhre – Tobias Künzi / Nikita Khakimov 8:21, 13:21. 2. Herrendoppel: Dimitar Yanakiev / Florian Schmid – Joel König / Pedro Martins 21:16, 22:20. 1. Herreneinzel: Marius Myhre – Pedro Martins 14:21, 5:21. 2. Herreneinzel: Dimitar Yanakiev – Tobias Künzi 18:21, 20:22. 3. Herreneinzel: Quentin Filliettaz – Joel König 19:21, 21:16, 17:21. Damendoppel: Sabrina Jaquet / Kate Foo Kune – Lea Müller / Evgeniya Kosetskaya 21:13, 18:21, 17:21. Dameneinzel: Susanne Keller – Evgeniya Kosetskaya 7:21, 10:21. Gemischtes Doppel: Sabrina Jaquet / Gilles Tripet – Lea Müller / Nikita Khakimov 17:21, 13:21.

Satzbälle abgewehrt, Matchball genutzt Im letzten Spiel der Hinrunde, am Sonntag in der Sporthalle Brühl (Gebenstorf), knüpfte das Team gleich zu Beginn vor begeistertem Heimpublikum gegen Yverdon-les-Bains an die Stärken vom Vortag an: In beiden Herrendoppeln kam es zum offenen Schlagabtausch zwischen den Teams … und am Ende hatten die Argovianer wieder denkbar knapp die Nase vorn. Es war schon fast unheimlich: Tobias Künzi und Nikita Khakimov (1. Herrendoppel) lagen nach verlorenem 1. Satz im zweiten Satz mit 13:17 deutlich zurück, bis sie

das Spiel dann doch noch mit 20:22, 22:20 und 25:23 knapp gewinnen konnten. Im 2. Herrendoppel wehrten Joel König und Pedro Martins im 2. Satz gar 6 Satzbälle ab, bevor sie ihren ersten Matchball direkt verwerten konnten. Yverdon-les-Bains konnte einzig das 3. Herreneinzel für sich entscheiden, welches Joel König knapp im 3. Satz verlor.

Spieltelgramm Sonntag Team Argovia – Yverdon 7:1 1. Herrendoppel: Tobias Künzi / Nikita Khakimov - Anthony Dumartheray / Matthew Nottingham 20:22, 22:20, 25:23. 2. Herrendoppel: Joel König / Pedro Martins - Scott Evans / Christophe Debétaz 21:11, 26:24. 1. Herreneinzel: Pedro Martins - Scott Evans 21:12, 21:11. 2. Herreneinzel: Tobias Künzi - Jan Fröhlich 21:6, 21:18. 3. Herreneinzel: Joel König - Anthony Dumartheray 20:22, 21:8, 16:21. Damendoppel: Lea Müller / Evgeniya Kosetskaya - Malika Golay / Sarah Golay 21:17, 21:11. Dameneinzel: Evgeniya Kosetskaya - Sarah Golay 21:4, 21:6. Gemischtes Doppel: Lea Müller / Nikita Khakimov - Malika Golay / Matthew Nottingham 24:22, 21:9.

Nationalliga B Im 2. Team lief es am Wochenende auch richtig rund. Auswärts gegen die 2. Mannschaft

vom SC Uni Basel konnte man am Samstag gar einen 8:0 Kantersieg einfahren. Und auch beim NLB-Team hiess es, «wenn es knapp wird, halten die Nerven»: In allen Spielen, die im 3. Satz oder in der Verlängerung entschieden wurden, ging das Team Argovia 2 als Sieger vom Platz. Im Heimspiel kam am Sonntag gegen den BC Zug mit einem 6:2 noch ein weiterer Sieg dazu. Mit den 7 Punkten vom Wochenende steht die zweite Mannschaft nun punktgleich mit dem BC Luzern auf dem 3. Tabellenplatz und hat ihr Zwischenziel zum Abschluss der Hinrunde, einen «stabilen Mittelplatz zu erreichen», erfolgreich erspielt.