Die Raindrops aus Kestenholz sind mit grossen Vorhaben und viel Elan ins 2018 gestartet und eifrig am Proben. Seit der Generalversammlung haben wir einen neuen Vorstand. Als Nachfolger für Janine Wenger (Internes) und Sabrina Cordari (Kassiererin), die hervorragende Arbeit geleistet haben, wurden Carmen Schumacher und Daniel Morand einstimmig gewählt und herzlich im Gremium aufgenommen. Im vergangenen Jahr ist Reto Brühwiler zu uns gestossen – ein wahrer Glücksfall! Er begleitet uns am Klavier und E-Piano und begeistert uns mit seinem mitreissenden Spiel sowie seinem kompetenten Musikwissen.

Das Jahresprogramm hält einiges bereit: als Höhepunkt das Herbstkonzert, das am 10. November 2018 in der Kirche der Pfarrei stattfinden wird. Besonders freuen wir uns darauf, im Juni unseren Partnerchor Voices in Motion in Stein (D) wieder zu besuchen und gemeinsam mit ihnen aufzutreten. Der nächste Gottesdienst, den wir zusammen mit dem Kirchenchor musikalisch mitgestalten ist am Pfingstsonntag, 20. Mai.

Wir treten nicht nur an Gottesdiensten, sondern auch sehr gerne an Hochzeiten, Geburtstagen oder zu anderen Gelegenheiten auf und freuen uns immer über Engagements! Neue Stimmen sind uns willkommen, im Moment besonders in Alt und Bass. Das gemeinsame Singen – am liebsten in allen (Klang-)farben des Regenbogens – macht Spass und beflügelt.