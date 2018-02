Es ist eines der wenigen Auswärtsspiele für Solothurn in der zweiten Saisonhälfte. Von zwölf Partien bestreiten die Ambassadoren nur gerade deren vier in fremden Gefilden. Eines davon – gegen Altdorf – ist bereits Geschichte, wenngleich nicht ganz zufriedenstellend. Nun folgt gegen Steffisburg eine weitere Herausforderung auf fremdem Terrain.

Es ist ein Duell zweier Klubs, die sich in ihrer Art Vieles teilen. Das Offensichtlichste ist sicherlich die Abkürzung des Vereinsnamens, die nicht nur ähnlich, sondern sogar identisch ist. So werden sich beide Teams im kommenden Spiel von den Zuschauern gleichermassen angefeuert verstehen, wenn laute «Hopp TVS»-Rufe ertönen.

Auch von der Anzahl Einwohner her liegen die beiden Orte nicht weit auseinander. Die Stadt Solothurn liegt in dieser Statistik mit rund 16'700 leicht vor Steffisburg (rund 15'800), das sich nach wie vor als Dorf versteht.

Also zum Geografischen: Trotz des offensichtlichen Unterschieds, dass Solothurn im Mittelland und Steffisburg im Oberland liegt, liegen beide Gemeinden an der schönen Aare. Während der längste gänzlich in der Schweiz liegende Fluss mitten durch die Stadt Solothurn fliesst, streift sie Steffisburg nur peripher.

Zwillinge, aber nicht eineiige

Ungebremst setzen sich die Ähnlichkeiten im Sportlichen fort, zumindest im Handball. Denn beide Klubs verstehen sich als Ausbildungsvereine und bauen auf eine enge Zusammenarbeit mit einem NLA-Verein.

Während die Aarestädter auf eine enge Bindung zum BSV Bern Muri vertrauen, übernimmt bei den Aaredörfern Wacker Thun die Rolle des grossen Bruders ein. Daher ist es nur logisch, dass auch die Zusammensetzung der beiden NLB-Mannschaften ähnlich ist.

Talente fördern und ihnen den Sprung zu höheren Aufgaben ermöglichen, das ist für beide Vereine ein wichtiges Credo. So erstaunt es wenig, dass beide Teams ein tiefes Durchschnittsalter aufweisen. Bei Steffisburg ist dieses mit gut 22 Jahren sogar noch um einiges tiefer als dasjenige der Gäste.

Denn bei Solothurn beträgt das Durchschnittsalter knapp 26.5 Jahre über den gesamten Kader. Dies erscheint auf den ersten Blick nicht sehr jung. Das liegt daran, dass der TV Solothurn mit Dukanovic, Sieber, Wassmer, Beer und Tatarinoff einige Routiniers mehr auf den Platz schickt als Steffisburg. Und so zeigt sich, dass es trotz aller Gemeinsamkeiten auch Unterschiede gibt.

Gewichtiger Abgang, gewichtiger Zugang

Vielleicht ist es gerade die altersmässig bessere Durchmischung bei den Solothurnern, die den grossen Unterschied in den beiden Tabellenplatzierungen erklären kann. Seit zwei Runden grüsst die Truppe von Trainer Marco Kurth vom dritten Podestplatz, die Kontrahenten aus dem Oberland liegen seit einiger Zeit auf dem letzten Tabellenplatz, der zum direkten Abstieg berechtigt. Dies trotz zuletzt zwei Siegen gegen Horgen und Biel. Weil aber auch die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf siegten, trägt Steffisburg weiterhin die rote Laterne.

Wer die bisherige Rückrunde etwas genauer analysiert und die letzten Transfernews gelesen hat, der stellt sich trotzdem auf ein sehr enges Spiel ein. Zumal gerade diese Woche bekannt wurde, dass der Solothurner Spielmacher Sven Schafroth per sofort für die Rückrunde zum NLA-Verein GC Amicitia wechselt.

Mit drei verletzten Rückraum-Mitte-Spielern brauchten die Zürcher dringend Ersatz und wurden beim TV Solothurn fündig. Verständlich, dass der talentierte Schafroth zu einer solchen Chance nicht nein sagen konnte.

Und Steffisburg auf seiner Seite, kann in der Rückrunde vermehrt auf die Unterstützung des grossen Bruders zählen. Da Wacker Thun ein vitales Interesse an einem Partnerverein in der NLB hat, konnte Steffisburg in der Rückrunde bereits vermehrt auf Verstärkungen von oben zählen.

Die Vorzeichen für ein spannendes Spiel sind also da. Der Ausgang der Partie steht noch in den Sternen. Sicher ist nur so viel: Beide Punkte werden am Ende auf dem Konto des TVS landen.