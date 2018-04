“Gretli? Gretli?!” “Nöd so luut!” So fängt das neueste Stück des Allerlei Theater Rohrdorf an. Eine Komödie über Freundschaft, Liebeleien, Heiratsanträge und wunderschönen anderen Erinnerungen.

In der altehrwürdigen Zähnteschüür in Oberrohrdorf haben 6 Schauspieler unter der Leitung von Hans Zangger und Carmen Zehnder ihre Schauspielkunst geprobt und freuen sich auf zahlreiches Publikum. Die Komödie von Lewis Eastermann in der schweizerdeutschen Fassung von Charles Lewinsky lädt mit viel Spannung und Humor zum Mitfiebern ein, denn zum Jung sein ist es schliesslich nie zu spät.

Aufführungen:

Mittwoch 11. April 2018 um 20.00 Uhr, Premiere

Freitag 13. April 2018 um 20.00 Uhr

Samstag 14. April 2018 um 20.00 Uhr

Sonntag 15. April 2018 um 17.00 Uhr, Nachmittagsvorstellung

Mittwoch 18. April 2018 um 20.00 Uhr

Freitag 20. April 2018 um 20.00 Uhr

Samstag 21. April 2018 um 20.00 Uhr, Derniere

Reservationen können telefonisch unter 056 631 79 58 von Montag bis Freitag von 16.00 bis 19.00 Uhr gemacht werden.

Die Abendkasse ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet.

Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.allerlei-theater.ch.