09.03.2019 –#CVPKulm sammelte Unterschriften für die #Kostenbremse im Gesundheitswesen. Roger und Isabell waren on Tour in Holziken am Fusse des Stübisbergs. Im #CaféRex haben wir Unterschriften sammeln können und trafen gute gelaunte Mitmenschen.

Die Gemeinde gilt zwar als Hochburg der #SVP, aber mit Freude können wir mitteilen, dass sie eine #CVP-freundliche SVP Hochburg ist. Ein weiteres #Highlight war der phänomenale, überraschende Rundgang beim #Roseheli und die grossartigen Rundflüge, die man buchen kann. Danke Holziken!