CVP Herbstanlass 2020, Besichtigung Renovationsarbeiten Kath. Pfarrkirche in Fischbach-Gösli

Als Herbstanlass war gemäss Jahresprogramm ursprünglich Ende Oktober ein Besuch bei der Swissgrid geplant. Weil dieser infolge der Corona-Situation dahinfällt, entschied man sich kurzerhand für eine Besichtigung der in Renovation befindlichen Pfarrkirche in Fischbach-Göslikon. Das geänderte Besuchsziel hat sich als nicht minder interessant erwiesen. Unter der kundigen Führung von Daniel Schambron, Kirchenpflegepräsident, erhielten die Besucher einen ungewohnten Einblick in die Kunstwerke dieses prächtigen, denkmalgeschützten Sakralbaues. Dank des Baugerüsts bot sich die einmalige Gelegenheit, die sehenswürdigen Wand- und Deckenbilder sowie die filigranen Skulpturen und Stuckaturen von nahem zu bestaunen. Wer sich von der Höhenangst nicht abschrecken liess, nutzte auch die Möglichkeit, den eingerüsteten 40 m hohen Kirchturm zu besteigen. Von dessen Spitze aus konnte ein atemberaubender Ausblick auf die Dörfer Fischbach-Göslikon und Niederwil sowie auf die Reusslandschaft genossen werden.