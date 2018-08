Damit erreichte er die geforderte und ersehnte Qualifikation für die Field-WM in Italien. Roman Häfelfinger von den Baselbieter Bogenschützen holte mit 393 Punkten in der Kategorie Compound Herren ebenfalls den Titel. Viktor Erb von den Bogenschützen Frick durfte sich die Silbermedaille der Kategorie Compound Master Herren umhängen lassen, er erzielte 379 Punkte.

Das Team der Bogenschützen beider Basel mit den Schützen Claudio Dioguardi, Stefan Diefenbacher und Florian Gyssler gewannen zudem Bronze in der Kategorie Recurve Mannschaft. Jael Siegrist erzielte bei ihrer ersten Teilnahme an einer Schweizermeisterschaft ihr bestes Resultat mit 188 Punkten und belegte damit Rang 5 bei den Recurve Damen. Damit war die kleine Delegation aus der Nordwestschweiz äusserst erfolgreich, aber es war eine echte Herausforderung in der brütenden Hitze von Genf.