Christof Gasser in Zähnteschür Bettlach

Der Solothurner Krimiautor Christof Gasser las in der historischen Zähnteschür in Bettlach aus seinem neusten Roman "Blutlauenen" vor. Nicht nur spannende Kurzepisoden von Cora Johannis hörten die 40 Zuhörer, sondern auch die komplexe Entstehungsgeschichte und die Hintergründe. "Der Anfang und das Ende sind das Wichtigste", erläutert Gasser, "dann beginne ich dazwischen die Geschichte auszufüllen." Für den Tatort musste ein abgelegener Ort gefunden werden. "Wo finde ich einen solchen in unserer gut erschlossenen und kleinen Schweiz?" Fündig wurde Gasser oben am Lauenensee: dort gibt es eine kleine Alphütte. "Ich habe den Aufstieg selbst zweimal gemacht und mich dort umgesehen - ja dieser Ort eignet sich hervorragend für das Drama". Recherchiert hat er für diesen sehr komplexen Krimi - oder Thriller - über zwei Jahre. Hilfe, ob z.B. ein kriminalistischer Ablauf so sein könnte, holt er sich auch bei Polizei oder Staatsanwaltschaft.

Neugierig hat er auch die Zuhörer mit dem Ausblick auf seinen für's nächste Jahr in Druck gehenden Krimi mit dem Ermittler Dominik Dornach gemacht. Eine kurze Sequenz vorgelesen und sogleich wähnten sich die Zuhörer mitten in der Geschichte -sind doch die beschriebenen Orte in der Stadt Solothurn jedem bestens vertraut.

Christof Gasser fällt das Schreiben leicht: er findet die guten Worte, beschreibt die Charakteren seiner Hauptdarsteller nur soweit, dass jeder Leser seiner eigenen Vorstellung nicht beraubt wird und baut mit fortlaufendem Lesen eine prickelnde Spannung auf. Gut, dass sein Bubentraum - ein Krimiautor zu werden - in Erfüllung ging und er Solothurn auf die Liste der Kriminaltatorte gesetzt hat.

Das Publikum dankte Christof Gasser mit einem herzlichen Applaus. Der Autor mischte sich nach der Lesung unters Publikum und signierte zahlreiche Bücher.

Eine gelungene "Kulturmatinee i dr Schür".

