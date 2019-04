Am Nachmittag des 17. April 2019 machten sich drei Vorstandsfrauen und die Initiantin der Spende, Roswitha Klose, auf den Weg nach Beinwil am See, um den Erlös der Tombola, die anlässlich der GV 2019 durchgeführt wurde, zu übergeben. Nach dem herzlichen Empfang durch Benny Weber, dem Leiter dieser Institution, erhielten wir einen Einblick in die Gegebenheiten des Hauses und die Geschichte des Vereins. Das mit viel Liebe und Herzblut eingerichtete Haus lässt erahnen wie wohl sich die Feriengäste, die hier in ungezwungener Atmosphäre Ferientage verbringen dürfen, fühlen, nicht zuletzt auch durch die professionelle Betreuung durch Benny, der mit Herz und Seele hinter dieser Einrichtung steht. Die Frauen des Frauenbundes Untersiggenthal bedanken sich für die freundliche Aufnahme, wünschen allen die hier freiwilligen Einsatz leisten, aber auch allen, die in diesem Haus ihren Erfordernissen gerechte Ferien verbringen dürfen, Freude und Gottes Segen. Wir sind überzeugt, Hilfe an der richtigen Stelle geboten zu haben. Gerne verweisen wir an dieser Stelle auf die home-page: www.verein-bernardo.ch